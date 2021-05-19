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В Одесі впав ліфт з людьми, є постраждалий

19 травня, 20:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Надзвичайна пригода сталася на Таїрова – вантажний ліфт зірвався з чоловіком і дитиною всередині – подробиці

Ліфт зірвався, але благо спрацював захист

Ліфт зірвався, але благо спрацював захист

В Одесі у житловій багатоповерхівці на вулиці Архітекторська обірвався ліфт. Всередині був чоловік з дитиною. На щастя, спрацював захист. Чоловік отримав забій хребта, а дитина сильно злякалася.

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Про це повідомили в місцевому Telegram-каналі.

"Я спускався рано-вранці у вантажному ліфті з дитиною з 5 поверху, ліфт зірвався, з поверху 3 на другий спрацював захист, був сильний удар, піднявся пил. Почав натискати на відкривання дверей, двері відкрилися і ми з дитиною вибігли на 2 поверсі. Внаслідок дитина перелякана, у мене забій хребта", – написав потерпілий.

Чоловік розповів про інцидент в чаті. Фото: скрін

Чоловік розповів про інцидент в чаті. Фото: скрін

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За словами чоловіка, він звернувся до головного інженера ЖК за поясненнями, але йому сказали писати запит.

"Нічого страшного не сталося, хочете знати більше? Пишіть запит", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одесі обірвався ліфт з поліцейськими. З першого поверху вниз до ліфтової шахти підйомник пролетів близько семи метрів.

Крім того, в Одеській області у дев'ятиповерховому будинку в Чорноморську обірвався ліфт, всередині якого перебував 10-річний хлопчик.

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