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В Одесі в кафе помер 17-річний підліток – що з ним сталося

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
18 жовтня, 11:00
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Хлопець помер не приходячи до тями, а реанімаційні заходи йому не допомогли
Медики проводили реанімаційні заходи, але безрезультатно / Колаж "Сьогодні"
Медики проводили реанімаційні заходи, але безрезультатно / Колаж "Сьогодні"

В Одесі в одному з міських кафе раптово помер клієнт, який сидів за столиком. Лікарі намагалися реанімувати хлопця.

Про це пише сайт ТСН.

Подробиці

Інцидент стався в кафе "Горище". За словами очевидців, 17-річний підліток знаходився в компанії друзів, нічого не їв і не пив. Він якраз говорив по телефону, коли раптом знепритомнів і перестав подавати ознаки життя.

Швидка приїхала через 17 хвилин

Друзі хлопця викликали швидку і подзвонили рідним. До приїзду швидкої вони і працівники кафе намагалися реанімувати підлітка. Лікарі приїхали за 17 хвилин. Вони теж проводили реанімаційні заходи, але безрезультатно. Хлопець помер, не приходячи до тями.

Схожі випадки

  • У Дніпропетровській області раптово помер підліток . Хлопець з друзями купив газовий балон і почав вдихати речовина. Згодом він втратив свідомість. Коли приїхали медики, юнак був уже мертвий.
  • У дитячому таборі Києва загадково помер 12-річний хлопчик . За шість днів відпочинку Павло відчув слабкість, і його перевели в ізолятор. На здоров'я він ніколи не скаржився. В день трагедії він відчував себе задовільно. Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза.

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