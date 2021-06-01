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В Одесі в море зливають відходи: що говорить власник підозрюваного готелю

1 червня, 12:24

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На пляжі "Ланжерон" рибалки помітили, як біля готелю зливають щось у море – з'ясовувати подробиці буде місцева влада

В Одесі в море щоночі зливають невідому речовину.

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Про це розповіли місцеві рибалки, пише місцевий житель Сергій Проценко в Facebook.

За словами чоловіка, забруднену воду помітили біля готелю Немо 30 травня в 22:30.

"Рибалки сказали, що щоночі зливають, поки в темряві не видно", – написав Проценко.

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У коментарях під записом депутат Одеської міської ради Богдан Гігантов написав, влада розгляне це питання в середу, 2 червня.

Як пише Vgorode, власник готелю "Немо" Андрій Кисловський заявив, що його заклад не зливає у море відходи і фахівці можуть це перевірити. Він стверджує, що не бачить логіки в тому, щоб забруднювати узбережжі, де відпочивають постояльці його готелю.

Нагадаємо, повідомлялося, що винний завод у Криму скидає відходи в Чорне море.

Крім того, у київському колекторі виявили гігантський пласт жиру. За словами дослідників підземних комунікацій, у колектор зливаються нечистоти у величезних кількостях.

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