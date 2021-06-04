В Одесі вакцинувати людей будуть у торгових центрах. Список адрес

В Одесі 6 червня працюватимуть три центри вакцинації населення – де можна отримати щеплення

В Одесі центри вакцинації проти коронавірусувідкриють у школі і торгових центрах. Вони почнуть роботу 6 червня.

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Про це повідомляє Одеський обласний центр громадського здоров'я у Facebook.

Де будуть центри вакцинації:

ТЦ "Мегадом", вул. Толбухіна, 135;

ТЦ "Fontan Sky", пров. Семафорний, 4;

ЗОШ №15, вул. Кримська, 80-А;

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Українців будуть вакцинувати препаратом Coronavac. Щеплення зможуть отримати люди, які записалися в листі очікування в додатку "Дія". Пріоритет надаватиметься людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями.

Центри працюватимуть з 9:00 по 17:00. Люди завчасно отримають дзвінок від медиків із запрошенням на щеплення.

Нагадаємо, у столиці запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів. Їх будуть прищеплювати вакциною Pfizer.

Крім того, у Тернополі відкриють тимчасовий центр вакцинації від коронавірусу. Він буде працювати у вихідні дні. Такі центри вже працюють у Одесі, Києві та Львові.

Також повідомлялося, що в Україні закривають ковідні відділення. У МОЗ кажуть: різко зменшилася захворюваність.

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