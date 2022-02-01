В Одесі військовий торгував зброєю (фото)

Чоловік продавав ножі та патрони близько трьох місяців

У військового провели вдома обшук / Колаж "Сьогодні"

В Одесі затримали військовослужбовцяЗбройних сил України, який торгував зброєю та патронами.

Про це пише Думська.

Реклама

Торгував військовий зброєю та патронами протягом трьох місяців. За цей час він продав:

3 штик-ножа,

440 патронів калібру 7,62 х 54 мм,

450 патронів калібру 5,45 х 39 мм,

80 набоїв калібру 9 мм.

Під час обшуку вдома у військового знайшли ще п'ять штик-ножів.

Обшук у військового. Фото: "Думська"

Реклама

Чоловікові вже повідомили про підозру в скоєнні злочину, кваліфікованого за ч. 1 та 2 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Військовослужбовець торгував зброєю. Фото: "Думська"

Під Києвом розстріляли авто із сім'єю: злочинцем виявився колишній військовий

У Софіївській Борщагівці, що під Києвом, чоловік у камуфляжі відкрив вогонь по автомобілю із сім'єю.

Реклама

Стрілянина сталася близько 7:45. Військовий вистрілив у 27-річного чоловіка, який разом з 28-річною дружиною та дитиною сідали у машину.

Колишній військовий з кримінальним минулим тримав удома 18 комплектів спецодягу, патрони, порох та рецепти "коктейлю Молотова".

Раніше ми писали: