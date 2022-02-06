В Одесі спалахнула масштабна пожежа у швейному цеху – є потерпілий (відео)

В Одесі, на вулиці Варненській, 21, увечері 6 лютого зайнялося у будівлі, де розміщений швейний цех. На місці працюють щонайменше п'ять бригад рятувальників.
Про це повідомляє "Думська".
Рух вулицею Варненською перекрили. Займання сталося в електрощитовій на першому поверсі 4-поверхової будівлі. Було сильне задимлення. Полум'я гасять 45 співробітників ДСНС.
Далі по темі
Під час пожежі врятували чоловіка з ножовим пораненням у живіт. Потерпілого відвезли до міської лікарні № 10.
Основні причини виникнення пожеж у будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання та каналізації;
- несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутовими споживачами електроенергії.
Читайте також:
- У Києві під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік: є постраждалі, людей евакуювали
- Вибило вікна у 74 квартирах! Ми дізналися нові подробиці потужного вибуху в Кропивницькому
- Одеса у вогні. Через пожежі майже сто людей опинилися на вулиці посеред ночі – відео
- У Києві загорілося десять поверхів у новобудові (фото)