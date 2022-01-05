В Одесі за утилізацію новорічних ялинок можна отримати солодкий бонус (відео)

На підприємство привезли кілька вантажівок із новорічними деревами

В Одесі відкрили пункти переробки новорічних ялинок, які не встигли продати. Раніше дерева просто залишили на вулиці.

Що роблять із ялинками

На підприємство "Міськзелентрест" привезли 13 вантажівок з ялинками. Їх зібрали з одеських вулиць. Продавці не продали товар і навіть не подумали забрати дерева, а кинули їх.

Реклама

На підприємстві ялинки подрібнюють за допомогою спеціальної машини. За кілька хвилин від ялинки залишається лише купа тирси. Вона відмінно підходить для утеплення та удобрення рослин. Навесні тирсою присплять кущі по всьому місту.

Солодкий бонус

Сюди на переробку можна привезти і власну ялинку. Залишити дерево можна на спецмайданчику. Такі мають кожна житлово-експлуатаційна контора.

На тих, хто несе ялинки на спеціальні майданчики, чекає приємний бонус – набір цукерок.

Реклама

Ялинки у солярці також переробили?

А ось 2,5 тисячі новорічних дерев, які недобросовісні продавці кинули та облили соляркою, на переробку не візьмуть. Їх відвезли на смітник.

Раніше ми писали: