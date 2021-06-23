В Одесі зацвіло море – вода стала зеленою. Фото і відео з висоти

Після дощів у морі почали цвісти ціанобактерії – вода забарвилася в зелений колір

В Одесі Чорне море стало зеленим через безліч бактерій у воді. Поки занурюватися у воду небезпечно.

Реклама

Про це пише "Одеський кур'єр".

Зазначається, що через довгі зливи у воду потрапило багато бруду і відходів, а це ідеальні умови для цвітіння ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae.

Фото: "Одеський кур'єр"

Реклама

Вони активно цвітуть у районі пляжу "Аркадія" і в районі Малого фонтану.

Фото: "Одеський кур'єр"

Тепер море стало яскраво зеленим. Найкраще це видно біля берега, у напівзакритих акваторіях пляжів і біля хвилерізів.

Реклама

Так що у воду краще поки не заходити – експерти кажуть, це може бути небезпечно.

Нагадаємо, 12 червня в Одесі злива тривала всього 15 хвилин, але встиг затопити вулиці міста. Ливневки не впоралися з таким навантаженням, через що затопило кілька центральних вулиць у центрі міста.