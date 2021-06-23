В Одесі зацвіло море – вода стала зеленою. Фото і відео з висоти

В Одесі Чорне море стало зеленим через безліч бактерій у воді. Поки занурюватися у воду небезпечно.
Про це пише "Одеський кур'єр".
Зазначається, що через довгі зливи у воду потрапило багато бруду і відходів, а це ідеальні умови для цвітіння ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae.
Фото: "Одеський кур'єр"
Вони активно цвітуть у районі пляжу "Аркадія" і в районі Малого фонтану.
Фото: "Одеський кур'єр"
Тепер море стало яскраво зеленим. Найкраще це видно біля берега, у напівзакритих акваторіях пляжів і біля хвилерізів.
Так що у воду краще поки не заходити – експерти кажуть, це може бути небезпечно.
Нагадаємо, 12 червня в Одесі злива тривала всього 15 хвилин, але встиг затопити вулиці міста. Ливневки не впоралися з таким навантаженням, через що затопило кілька центральних вулиць у центрі міста.