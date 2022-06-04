В Одесі запустили провокаційний салют під час тривоги (відео)

У Приморському районі Одеси запустили провокаційний салют під час тривоги.
Про це говориться у Telegram-каналі ZN.UA.
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"У Приморському районі Одеси пускають салюти під час тривоги. Місцеві "інтелектуали" запустили феєрверк біля будівлі СБУ", – йдеться у повідомленні.
Одеські паблики повідомляють, що правопорушників вже затримано, до любителів феєрверків вже приїхали 2 наряди, складають протокол.
Оборона Одеси
- 7 березня наша армія підбила ворожий корабель і відправила його туди, куди вже весь світ спрямовує сьогодні все російське. Про перемогу на морі розповів спікер Оперативного штабу Одеської обласної воєнної адміністрації Сергій Братчук.
- Трохи раніше російський корабель "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак .
- 6 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив , що російсько-фашистські війська активно готуються до нападу на Одесу Вони вже намагалися реалізувати цей план, але українській обороні вдалося їх утримати.
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