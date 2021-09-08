В Одесі жінка з немовлям спала на вулиці: хто винен у ситуації

За те, що мати спала з сином надворі її можуть оштрафувати. Крім того тепер родину мають постійно перевіряти соцслужби

Матір з дитиною спала в ігровому куточку на майданчику / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями Мережу облетіло відео, на якому молода жінка ночує з немовлям просто на вулиці, на дитячому майданчику в Одесі- нібито через те, що її виганяє з дому чоловік. Водночас сама героїня відео стверджує, що все не так зрозуміли, а її мати, бабуся дитини, запевняє, що дочка систематично наражає немовля на небезпеку.

Що насправді відбувається, з’ясувала кореспондент "Сьогодні".

Реклама

Авторкою скандального відео виявилася рідна мати тієї жінки, яка спить на майданчику, бабуся малюка Дарія Інна Мар'єнко.

Жінка вважає, що її донька не в змозі доглянути двомісячного сина Дарія та не має власного житла – тому й сплять надворі.

"Ребенок в этот момент был прикрыт просто простыночкой тоненькой, не одет, не укутан. Она не следит за ребенком, просто не следит, ей не нужен этот ребенок", – кажуть матір Марії та ще одна родичка.

Наразі відомо, що після того, як приїжджали поліцейські, матір і дитя прихистили знайомі.

"21-річна одеситка разом з двомісячним сином пішла з дому на майданчик після сварки з рідними. Однак вже наступного дня оселилась у знайомого свого цивільного чоловіка", – каже Дмитро Ревель, начальник сектору ювенальної превенції Одеського районного управління поліції.

Реклама

Нині Марія, її громадянський чоловік Олександр та син Дарій у безпеці та мають дах над головою – їх прихистила колишня теща Олександра. І у них своя версія того, що на відео. Мовляв, стомилася і задрімала.

"Маша ходила по соцслужбам, проходила целый день, пришла на батуты рассказать мне это все. Мы ребенка поставили за зановеску, с того места лучше видно машинки – я просто лежу в батуте, укрыл ее, она рассказывала и уснула", – розповів Олександр.

Підступна рідня?

Олександр працював охоронцем на атракціонах, однак після скандалу з відео його звільнили і Марія звинувачує в цьому свою рідню.

"Когда я начала собираться и хотела от них уходить, они говорят, а мы тебе малого не отдадим. Они, когда напиваются, происходит конфликт. Из-за них мой муж потерял вторую работу", – жаліється марія Мар’єнску

Вона впевнена – її син потрібен родичам лише заради грошей.

"Это все ради денег, потому что я начала оформлять деньги на малого и они это все хотят у малого

отобрать", – розповіла Марія.

Реклама

Рідні звинувачення називають безглуздими та божаться, що хвилюються виключно за маля.

"Є побутовий конфлікт між бабусею дитини, матір’ю дитини, між дорослими людми. Проте родичі не зверталися з приводу матері і дитини до соціальних працівників та правоохороних органів", – каже Юлія Нікандрова, начальниця служби у справах дітей Одеської міськради.

За те, що мати спала з сином надворі її оштрафують на 5 тисяч гривень, або зроблять попередження. Це вже як вирішить суд. Та тепер родину мають постійно перевіряти соцслужби із захисту дітей.

Нагадаємо, у Вінницькій області в результаті отруєння померли двоє сестер у віці 4 і 13 років. Ще одна дитина з сім'ї – 12-річний хлопчик – перебуває в лікарні.