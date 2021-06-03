В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ разом з інвалідним візком (фото)

У середу, 2 червня, в Одесі в приватній клініці під час проходження МРТ постраждала пацієнтка з інвалідністю, жінку фактично засмоктало в апарат.

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Про це повідомляє ТСН.

"Причиною цього відносно трагічного інциденту стала груба необережність з боку тієї особи, яка супроводжувала пацієнтку на проведення томографії. Перед процедурою був проведений інструктаж із техніки безпеки з усіма учасниками обстеження, вони розписалися. У приміщенні, де стоїть томограф, дуже сильне магнітне поле", – розповів юрист медзакладу, адвокат Анатолій Богачов.

За його словами, жінка, що супроводжувала пацієнтку на металевому візку, ймовірно, не усвідомила, що техніки безпеки потрібно дотримуватися і після проведення процедури.

"Коли вона вирішила вкотити крісло в приміщення, де стоїть томограф, і підкотити його ближче до пацієнтки, щоб потім перекласти її на крісло, це крісло було втягнуте в томограф силою магнітного поля", – сказав Богачов.

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Крісло, яке дістали з томографа

Внаслідок інциденту постраждали двоє – пацієнтка, яка була у візку, та медпрацівниця центру. Травмовану пацієнтку госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Крім того, зламався томограф вартістю понад 100 тисяч доларів – він не працює.

На місце викликали правоохоронців, яким показали підписаний клієнтами інструктаж і описали ситуацію. Потерпіла визнала, що порушила техніку безпеки.

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Тепер томограф не працює

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