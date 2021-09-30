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В одеський салон краси кинули "коктейль Молотова" – відео з місця

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
30 вересня, 15:47
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Невідомі розбили віконне скло салону краси і кинули в приміщення саморобну вибухівку
В Одесі в салон краси кинули саморобну вибухівку
В Одесі в салон краси кинули саморобну вибухівку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі в Сабанському провулку сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі. У салон краси невідомі кинули "коктейль Молотова".

Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса Зараз", публікуючи відео з місця пожежі.

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Прибулі на місце рятувальники виявили, що горить підвіконня і вікно. Пожежа швидко загасили.

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"За словами очевидців, двоє невідомих у капюшонах і масках вибили скло і кинули в приміщення "коктейль Молотова", – написали в публікації під відео.

За попередніми даними, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 29 вересня, сталася 171 пожежа, одна людина померла у вогні. А з початку року сталося 58 709 загорянь, 1131 людина загинула, 985 постраждали.

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Найбільше загорянь – 19 727 – було в житлових секторах.

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