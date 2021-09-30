В одеський салон краси кинули "коктейль Молотова" – відео з місця

В Одесі в Сабанському провулку сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі. У салон краси невідомі кинули "коктейль Молотова".
Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса Зараз", публікуючи відео з місця пожежі.
Прибулі на місце рятувальники виявили, що горить підвіконня і вікно. Пожежа швидко загасили.
"За словами очевидців, двоє невідомих у капюшонах і масках вибили скло і кинули в приміщення "коктейль Молотова", – написали в публікації під відео.
За попередніми даними, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.
З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців
За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 29 вересня, сталася 171 пожежа, одна людина померла у вогні. А з початку року сталося 58 709 загорянь, 1131 людина загинула, 985 постраждали.
Найбільше загорянь – 19 727 – було в житлових секторах.
Читайте також:
- Підпал офісу омбудсмена. Нападник кинув "коктейль Молотова" також у двері Верховного суду (фото)
- У Києві кинули коктейль Молотова в офіс омбудсмена (оновлено)
- У Черкасах на подвір'я депутата міськради кинули "коктейль Молотова"
- У Києві чиновнику підкинули пляшки з "коктейлем Молотова" і записку з погрозами