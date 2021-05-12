В Одеській області директор школи шантажував підлеглих. Подробиці скандалу

За скоєне керівнику навчального закладу загрожує від п'яти до десяти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади

В Одеській області правоохоронці затримали директора однієї з дитячих спортивних шкіл за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, він змушував своїх підлеглих писати заяви про звільнення з роботи без зазначення дати, а потім, погрожуючи їх реалізацією, вимагав щомісячно збирати з батьків учнів кошти "на потреби школи". Суми поборів коливалися від 8 до 16 тисяч гривень.

Під час санкціонованого обшуку в його кабінеті поліцейські вилучили оригінали заяв про звільнення підлеглих та інші речові докази.

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Його дії кваліфікували за статтею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою", яка передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що в Хмельницькому глава Пенсійного фонду наживалася на підлеглих.

Також нагадаємо, у Сумській області правоохоронці затримали заступника директора інституту НААН. Чиновник вимагав від підприємця 10 тис. грн щомісяця.