В Одеській області елітна іномарка збила 10-річного хлопчика – він загинув

В Одеській області, де раніше в жорсткій аварії загинули три людини, поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій загинув 10-річний хлопчик. Дитину збив елітний автомобіль Dodge Charger.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Інцидент стався вчора, 24 жовтня, у селі Струмок. 37-річний житель Одеського району збив дитину, коли вона їхала на велосипеді по дорозі. Від отриманих травм хлопчик помер на місці ще до приїзду швидкої медичної допомоги.
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Поліцейські перевірили водія легковика на вміст алкоголю в крові. За результатами тесту він був тверезий.
Дані за фактом аварії внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Копи вже призначили ряд експертиз і з'ясовують всі обставини ДТП.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП :
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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