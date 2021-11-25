На Одещині голова сільради виписала собі 141 тисячу гривень зарплати

Вона отримала 91 тисячу авансу, а решта – "виплата за банківським рахунком"

Фінансові звіти сільради з'явилися у мережі / Колаж "Сьогодні"

Голова Фонтанської сільської ради на Одещині Наталія Крупиця за місяць отримала більше ніж 140 тисяч гривень зарплати.Її заступники одержують від 40 до 119 тисяч гривень.

Про це повідомляє Telegram-канал "Х**ва Одеса".

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Подробиці

У Telegram-каналі опублікували фінансові звіти сільради за липень 2021 року. За липень Крупиці отримала зарплату 141 тисячу гривень – приблизно 91 тисяча авансу, а решта – "виплата за банківським рахунком".

Один із заступників голови сільради за цей місяць отримав 119 тисяч гривень, 57 з яких – аванс.

"Для порівняння, офіційна зарплата мера Одеси Труханова становить 23 тисячі гривень на місяць , а в середньому в Україні зарплата мерів великих міст становить близько 50 тисяч", – йдеться у Telegram-каналі.

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Фінансові звіти сільради за липень 2021 року. Фото: Telegram-канал "Х**вая Одеса"

Понад 80 нардепів можуть позбавити зарплати

Близько ста депутатів Верховної Ради можуть залишитись без депутатських виплат за жовтень через те, що не голосували на пленарних засіданнях та у комітетах.

За його словами, у жовтні старанніше на роботу ходили депутати фракцій "Голос" та "Слуга народу". Найгірше – представники ОПЗЖ.

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