На Одещині горе-мати напувала дитину самогоном

Сама жінка запевняє, що це сталося випадково

Дитину доправили до лікарні. Колаж "Сьогодні"

На Одещині у матері забрали дитину, якій виповнилося лише 20 днів.

Про це повідомляє "7 канал" у Telegram.

Реклама

Деталі

Негаразд запідозрили працівники дитячої поліклініки, які виявили, що малюк, якому ледве виповнилося 20 днів, перестав набирати вагу. Під час перевірки соціальними працівниками умов у сім'ї, у пляшці для годування виявили самогон.

Дитину доправили до лікарні, медики кажуть, що малюк не набирав ваги і важить менше, ніж при народженні. Медики діагностували у дитини дерматит. Сама жінка запевняє, що це сталося випадково.

"Я не могла цього зробити. Горілка була у чашці, я її не понюхала, перелила у пляшечку. Я зробила це випадково", – запевнила жінка.

Реклама

На Донеччині двоє дітей отруїлися самогоном

На Донеччині двоє братів 9 та 12 років отруїлися самогон. Молодшого знайшли на вулиці перехожі, він не зміг дійти додому. Зазначається, що у селі Ярова місцева мешканка виявила молодшого хлопчика непритомний землі. На місце виїхали поліцейські. Мати дітей розповіла, що її старший син повернувся додому, мав ознаки сильного отруєння.

Читайте також: