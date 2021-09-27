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В Одеській області чоловік і дружина в один день померли від коронавірусу

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
27 вересня, 20:33
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В Одеській області подружжя намагалося самостійно лікуватися від ковіду, але незабаром потрапили в лікарню, де і померли від ускладнень
В Одеській області чоловік і дружина померли від коронавірусу
В Одеській області чоловік і дружина померли від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одеській області з різницею у 30 хвилин від ускладнень коронавірусу померли чоловік і дружина. Обидва вони не вакциновані проти ковіду.

Про це повідомив глава Іванівського селища Віктор Любач у Facebook.

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За словами мера, подружжю було по 60 і 58 років. Вони не відразу звернулися до лікаря, коли захворіли. Спочатку намагалися вилікуватися самостійно, але їх стан їх здоров'я різко погіршився. Потім пенсіонерів госпіталізували в лікарню, де вони і померли від ускладнень.

У селі поповзли чутки про вакцинацію

Після смерті подружжя у селі почали поширюватися різні чутки. Один з них про те, що вони отримали вакцину від коронавірусу, а потім загинули. Однак Любач заявив, що загибла пара не була вакцинована від COVID-19.

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"Для всіх, хто проти вакцинації та різних пліткарів офіційно повідомляю: зі слів рідного брата покійного вони дійсно померли від страшної хвороби COVID-19, але вакциновані ніколи не були", – заявив він.

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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