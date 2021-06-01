Русский
$ 27,47
33,51
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини в регіонах
  3. Новини Одеси

На Одещині чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку. Він був під наркотиками (відео)

1 червня, 12:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Раніше підозрюваного вже кілька разів судили – за крадіжки та наркотики. Поліція з'ясовує усі обставини злочину

В Одеській області бездомний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку. Він силою затягнув дитину до занедбаного будинку і там поглумився.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Після злочину школярка про все розповіла батькам і поліцейським. Шукали насильника всі односельці, приєдналися і прикордонники. Кілька годин прочісували вулиці і лісосмуги.

Відео: Сьогодні

Знайшли 31-річного підозрюваного на околиці села в закинутій будівлі. Раніше його вже кілька разів судили – за крадіжки та наркотики.

"Був дуже п'яний і накурився. Я йшов по вулиці і не розумів, що я робив. Помітив дівчину. Я навіть досі не розумію, як це зі мною сталося. Не було ніколи такого", – заявив зловмисник.

За згвалтування чоловікові загрожує від 10 до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, у Дніпрі дитину два місяці ґвалтував його однокласник.

Крім того, в Одесі педофіл намагався зґвалтувати трирічного хлопчика.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)
Олег Філімонов втратив онука (оновлено)Зірково
Смерть 15-річного онука Філімонова. Як намагалися врятувати хлопчика – відео
Смерть 15-річного онука Філімонова. Як намагалися врятувати хлопчика – відеоОдеса
Повилітали навіть вікна. В одеській багатоповерхівці прогримів вибух (фото, відео)
Повилітали навіть вікна. В одеській багатоповерхівці прогримів вибух (фото, відео)Одеса
Третя трагедія за тиждень. В Одесі застрелився ще один військовий
Третя трагедія за тиждень. В Одесі застрелився ще один військовийОдеса
Скрутився від болю: в Одеській області школяр жорстоко побив семикласника (відео)
Скрутився від болю: в Одеській області школяр жорстоко побив семикласника (відео)Одеса
В Одесі порізали лікаря військового госпіталю
В Одесі порізали лікаря військового госпіталюОдеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти