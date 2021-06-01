На Одещині чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку. Він був під наркотиками (відео)

Раніше підозрюваного вже кілька разів судили – за крадіжки та наркотики. Поліція з'ясовує усі обставини злочину

В Одеській області бездомний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку. Він силою затягнув дитину до занедбаного будинку і там поглумився.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Після злочину школярка про все розповіла батькам і поліцейським. Шукали насильника всі односельці, приєдналися і прикордонники. Кілька годин прочісували вулиці і лісосмуги.

Відео: Сьогодні

Знайшли 31-річного підозрюваного на околиці села в закинутій будівлі. Раніше його вже кілька разів судили – за крадіжки та наркотики.

"Був дуже п'яний і накурився. Я йшов по вулиці і не розумів, що я робив. Помітив дівчину. Я навіть досі не розумію, як це зі мною сталося. Не було ніколи такого", – заявив зловмисник.

За згвалтування чоловікові загрожує від 10 до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, у Дніпрі дитину два місяці ґвалтував його однокласник.

Крім того, в Одесі педофіл намагався зґвалтувати трирічного хлопчика.