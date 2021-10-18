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В Одеській області чоловік підпалив свій будинок і підірвався на гранаті

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 жовтня, 09:43
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Чоловік погрожував поліцейським спалити свій будинок і підірвати гранату – копи не змогли його відговорити
В Одеській області в будинку стався вибух і пожежа
В Одеській області в будинку стався вибух і пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одеській області, де раніше божевільна дівчина трьома способами наклала на себе руки, у селі Усатове чоловік підірвав себе в будинку гранатою. Унаслідок вибуху він помер.

Про це повідомляє УСІ.

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Зазначається, що чоловік приблизно 60-ти років закрився у власному будинку з гранатою і пістолетом. Він погрожував підірвати гранату і підпалити будинок. Поліцейські довгий час вели з чоловіком переговори, проте так і не змогли відмовити його.

Фото: УСІ

Як і погрожував, спочатку він підпалив будинок, після чого підірвав гранату. Чоловік помер на місці.

Поки правоохоронці не знають точну причину такого вчинку, але за попередньою інформацією напередодні трагедії у його родині стався конфлікт.

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Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людей щорічно закінчують так життя.

У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людей, а в 2016-му цей показник зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

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