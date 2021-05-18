В Одеській області чоловік викрав молоду матір з дитиною: зараз його розшукують (фото)

Підозрюваний ховав дівчину з дитиною від копів і родичів, але через тиждень їх знайшли і врятували

/ Фото: Нацполиция

В Одеській області поліцейські розшукують чоловіка, який викрав двох людей – 23-річну дівчину і їхню спільну доньку.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що в Ізмаїльському районі 46-річний порушник ховав кохану з дитиною від родичів і правоохоронців, перевозячи з одного населеного пункту в інший. Понад тиждень поліцейські розшукували зниклих і зрештою їх знайшли.

Однак щойно чоловікові оголосили про підозру і вручили клопотання про обрання запобіжного заходу, він почав переховуватися. Тепер підозрюваного оголосили в розшук.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі дівчинка заявила в поліцію про своє викрадення. Вона подзвонила на "102", тому що хотіла пожартувати.

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Крім того, у Києві іноземці викрали блогера і, погрожуючи зброєю, змусили віддати $1,4 млн.