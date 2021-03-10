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В Одеській області чоловік вбив кота на очах у господаря: його "покарали" активісти (фото і відео)

10 березня, 15:29

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Його будинок розмалювали червоною фарбою

В Одеській області шкуродер на смерть забив каменем сусідського кота на очах у власника. Після поширення інформації у Мережі його будинок розмалювали, на місці почалися зіткнення.

Про подію розповів господар кота – 60-річний чоловік, пише Нацполіція.

Як все починалося

У Царському селі власник кота попросив правоохоронців вжити заходів до сусіда, оскільки той у нього на очах вбив тварину. Слідчі почали кримінальне провадження.

У Telegram-каналі Одесса.Info опублікували відео злочину і написали, що чоловік схопив тіло кота, засунув у пакет і виніс кудись на своїй приватній території. Пізніше вибігла його дружина і говорила, що ніякого кота не було.

Чоловік же пояснив свій вчинок тим, що тварина нібито обгадила його територію.

Реакція на інцидент

Після публікації інформації у соцмережах до підозрюваного прийшли невідомі і "позначили" його будинок фарбою. На будівлі написали "Ганьба, тварюка, шкуродер".

Незабаром через ці написи біля будинку почалася бійка. На місці перебувають правоохоронці.

Нагадаємо, в Одеській області шкуродер познущався над собакою. Тварину забрали до ветклініки, волонтери збирають гроші на його лікування.

Крім того, у Львівській області чоловік прив'язав собаку до машини і їздив з нею по місту.

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бійка кіт Одеська область шкуродер
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