В Одеській області чоловік вбив кота на очах у господаря: його "покарали" активісти (фото і відео)

В Одеській області шкуродер на смерть забив каменем сусідського кота на очах у власника. Після поширення інформації у Мережі його будинок розмалювали, на місці почалися зіткнення.
Про подію розповів господар кота – 60-річний чоловік, пише Нацполіція.
Як все починалося
У Царському селі власник кота попросив правоохоронців вжити заходів до сусіда, оскільки той у нього на очах вбив тварину. Слідчі почали кримінальне провадження.
У Telegram-каналі Одесса.Info опублікували відео злочину і написали, що чоловік схопив тіло кота, засунув у пакет і виніс кудись на своїй приватній території. Пізніше вибігла його дружина і говорила, що ніякого кота не було.
Чоловік же пояснив свій вчинок тим, що тварина нібито обгадила його територію.
Реакція на інцидент
Після публікації інформації у соцмережах до підозрюваного прийшли невідомі і "позначили" його будинок фарбою. На будівлі написали "Ганьба, тварюка, шкуродер".
Незабаром через ці написи біля будинку почалася бійка. На місці перебувають правоохоронці.
Нагадаємо, в Одеській області шкуродер познущався над собакою. Тварину забрали до ветклініки, волонтери збирають гроші на його лікування.
Крім того, у Львівській області чоловік прив'язав собаку до машини і їздив з нею по місту.
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