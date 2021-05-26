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В Одеській області чоловік жорстко побив вагітну. У якому стані жінка

26 травня, 10:54

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Поліцейські почали кримінальне провадження за фактом заподіяння вагітній жінці тяжких тілесних ушкоджень – подробиці інциденту

В Одеській області в одному з сіл Іванівської ОТГ 42-річний чоловік вдарив жінку на четвертому місяці вагітності ногою в живіт і голову, після чого у неї стався викидень.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, нападник є співмешканцем потерпілої. Інцидент стався під час сімейної сварки. Жінка звернулася за допомогою в лікарню і поліцію.

Відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

В рамках досудового розслідування призначені експертизи, допитуються свідки, збираються докази провини фігуранта.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік побив вагітну жінку у маршрутці.

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Також нагадаємо, чоловік, який напав на вагітну жінку в Києві, отримав вісім років в'язниці.

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