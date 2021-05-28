В Одеській області чоловіки влаштували стрілянину на кладовищі: є постраждалий

У Білгород-Дністровському районі чоловік стріляв услід жінці, але потрапив в охоронця – він у лікарні

В Одеській області затримали чоловіка, який разом з товаришем влаштували стрілянину на кладовищі.

Про це повідомили в Департаменті карного розшуку.

У Білгород-Дністровському районі двоє людей приїхали на кладовище. До них підійшла жінка, якій вони здалися підозрілими. Однак порушники раптово почали ображати її і та попрямувала до будинку охоронця.

Один з чоловіків дістав зброю і почав стріляти жінці слідом, на постріли вийшов 72-річний сторож і потрапив під вогонь. Унаслідок стрілянини у нього пошкодження правої щоки з переломом нижньої щелепи і пошкодження в області серця.

Чоловіка госпіталізували, а стрілка затримали. Пошуки його товариша ще тривають.

Нагадаємо, у Миколаївській області хлопець влаштував стрілянину за кермом. Він виявився сином чиновника.

Крім того, у Києві невідомі стріляли з балкона по управлінню поліції.