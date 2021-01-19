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В Одеській області на пожежі загинула маленька дитина

19 січня, 12:23

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Копи взялися за розслідування

В Одеській області рятувальники під час гасіння пожежі в приватному будинку багатодітній сім'ї виявили тіло дівчинки.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, в момент загоряння у будинку перебувала 23-річна господиня з чотирма маленькими дітьми. Всі вони міцно спали. 28-річний господар сімейства в той час допомагав по господарству своєму родичу.

Жінка прокинулася від задухи, коли в хаты було повно диму. Вона схопила на руки п'ятимісячне немовля, розбудила синів, шести і чотирьох років, і вибігла з ними на вулицю, не знайшовши лише дворічної дочки.

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До хати за дитиною побіг батько, але через сильне полум'я і чадний дим його зусилля врятувати дитину були марними.

За попередньою інформацією фахівців ДСНС, загоряння в будинку сталося через несправне пічне опалення. Пожежа почалася з горища.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Тіло дівчинки направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області горів приватний будинок. Загинули двоє малолітніх дітей.

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Також нагадаємо, у Дніпрі при масштабній пожежі загинули три людини.

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трагедія загинула дівчинка Одеська область бататодітна родина пожежа
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