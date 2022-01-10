В Одеській області знайшли понівечене тіло жінки, яка зникла місяць тому

Тіло жінки виявили на вулиці поблизу місцевого цвинтаря

Жінку знайшли з численними укусами собак/Колаж: "Сьогодні"

У місті Кілія Одеської області знайшли тіло жінки, яка зникла місяць тому. З'ясувалося, що її покусали бродячі тварини.

Про це повідомляє видання "Бессарабія Інформ".

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Деталі

Жінка пішла з дому і не повернулася в середині грудня 2021 року. Її рідні не зверталися до поліції, оскільки думали, що та повернеться сама. Однак 5 січня мертву жінку знайшли поблизу місцевого цвинтаря на вулиці Кагульській. На її тілі були сліди від укусів бродячих собак.

Висновок судмедекспертів

За інформацією судмедекспертів, смерть жінки настала приблизно 20 грудня. При цьому її тіло знайшли за два тижні після смерті. Правоохоронці вивчають усі обставини події.

Агресивні собаки

При зустрічі на вулиці агресивного собаки варто дотримуватися наступних рекомендацій:

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спробуйте залишитися на місці, не потрібно розмахувати руками та проявляти ознаки власного страху;

намагайтеся розмовляти тихо, а не кричати, бо крик провокує дії у відповідь;

не дивіться собаці в очі. У тварин це прояв агресії та готовності до нападу;

не можна повертатися до тварини спиною та бігти, у неї спрацює рефлекс мисливця, і вона буде атакувати;

собаку, що нападає, може збентежити неадекватна поведінка людини, коли вона поводиться не так, як очікує тварина;

найгірше, що може людина зробити в бійці із собакою, — пасивний захист: впасти на землю, закрити голову руками. Ось тоді людина постраждає набагато більше, ніж при активній обороні;

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