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В Одеській області знайшли мертвим екс-директора школи. Його шукали два місяці

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
13 вересня, 15:50
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Загиблому чоловікові було 71, експерти встановили, що він помер від природних причин
Померлого знайшли в Ізмаїлі Одеської області. Фото: 7 канал
Померлого знайшли в Ізмаїлі Одеської області. Фото: 7 канал

В Ізмаїлі Одеської області знайшли тіло чоловіка, який зник ще в липні. Загиблий був колишнім учителем історії і директором школи в селі Новоселівка.

Про це повідомили в Telegram "7 канал Одеса".

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Після зникнення 71-річного чоловіка почали розшукувати правоохоронці, також родичі зниклого найняли приватного детектива.

Крім того, рідні чоловіка уточнили, що він страждав від втрати пам'яті. Однак невідомо, що саме спонукало його піти з дому. Криміналісти встановили, що пенсіонер помер уві сні. Цей випадок кваліфікують як природну смерть.

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В Україні все частіше губляться діти. Тільки за перших сім місяців у поліцію надійшло понад 9000 заяв про зникнення дітей.

"З початку 2021 року до органів поліції надійшло 9137 заяв і повідомлень про розшук зниклих дітей... Упродовж доби з дня оголошення в розшук поліцією розшукано 8811 (96,4%) дітей. За 7 місяців Національною поліцією розшукано 9048 дітей", — повідомили правоохоронці.

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