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В Одеській області знайшли закривавлені тіла подружжя: копи затримали колишнього чоловіка загиблої

13 квітня, 15:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Подільську чоловіка підозрюють у звірячому вбивстві колишньої дружини та її чоловіка

У Подільську Одеської області знайшли тіла 45-річної жінки та 57-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поліція вже почала кримінальне провадження.

Про це повідомили в пресслужбі правоохоронців.

Копи з'ясували, що напередодні у подружжя було застілля, у гостях був і колишній співмешканець жінки. Наступного ранку до них прийшла сусідка.

Вона довго стукала у вікно, але ніхто не відповідав. Жінка зайшла в будинок, де побачила закривавлені тіла двох загиблих.

На місце виїхали правоохоронці. Собака копів взяла слід і привела до будинку підозрюваного. Ним виявився раніше судимий колишній чоловік жінки. Його затримали і повідомили про підозру у вбивстві.

Нагадаємо, в Івано-Франківську поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який зарізав свого знайомого.

Крім того, в Одеській області чоловік пострілом з рушниці вбив дружину, після чого намагався покінчити з собою, вистріливши собі в підборіддя.

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підозрювані вбивство загиблі Одеська область
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