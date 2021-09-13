В Одеській області знайшли повішеним поліцейського. ЗМІ назвали можливу причину

За фактом загибелі правоохоронця копи вже почали кримінальне провадження, усі деталі трагедії з'ясовуються

У Мережі пишуть про кілька причин самогубства поліцейського. Колаж "Сьогодні"

У місті Кодима Одеської області 12 вересня знайшли повішеним поліцейського. Чоловік, за попередніми даними, наклав на себе руки у власному сараї.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Одесса Сейчас".

Інцидент підтвердили в місцевій поліції. Копи почали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Чому поліцейський міг накласти на себе руки

Загиблому чоловікові було 34 роки. Як пише "Уніан", він служив у Подільську Одеської області у званні старшого сержанта поліції.

У 2016 році правоохоронець купив будинок на аукціоні, який проводив банк. Однак у 2020 році його виселили, аргументуючи це відповідним рішенням суду.

Крім того, поліцейський незадовго до смерті посварився з дружиною. У нього залишилися двоє малолітніх дітей. За попередньою інформацією, загиблий не залишав передсмертну записку.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людей щорічно скоюють так суїцид.

У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людей, а 2016 цей показник зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

Нагадаємо, поблизу села Киселівка Херсонської області 20-річний боєць Національної гвардії України кинувся під пасажирський поїзд Одеса – Харків.

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