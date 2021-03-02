В Одеській області на смерть збили двох чоловіків (фото)

В Одеській області на узбіччі біля села Молодіжне виявили двох мертвих чоловіків. На тілах загиблих виявлені пошкодження, характерні для тих, що отримують внаслідок ДТП.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, поліцейські встановлюють особи небіжчиків, а також тих, хто може бути причетний до їх загибелі. Крім того, поряд були знайдені уламки від автомобілів.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху".

На місці події працювали слідчо-оперативні групи. Копи просять відгукнутися свідків або очевидців подій.

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Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області водій на позашляховику збив на смерть пішохода і втік. Підозрюваному загрожує до 8 років в'язниці.

Також нагадаємо, у Києві іномарка збила чоловіка на пішохідному переході.

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