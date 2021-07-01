В Одеській області вночі палало кафе – фото

В Ізмаїлі Одеської області вночі 1 липня загорілося кафе "Red Chili" на вулиці Шевченка.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
Займання сталося близько 3:30. Тоді в приміщенні нікого не було – заклад не працював.
/ Фото: ГСЧС
Рятувальники локалізували пожежу в 4:16 і ліквідували її о 4:52 на площі 70 кв.м. Вогонь знищив прибудову і підсобне приміщення, а також пошкодив дах і стіни барного приміщення. Загиблих і постраждалих немає.
На місці працювали дев'ять рятувальників, поки причина пожежі невідома.
Нагадаємо, в Одеській трасі (Київська область) сталася пожежа. Згорів легковий автомобіль.
Крім того, в Ужгороді в мікрорайоні Шахта сталася велика пожежа. Загорівся табір ромів, який знаходиться поблизу тубдиспансеру.