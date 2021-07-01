В Одеській області вночі палало кафе – фото

Рятувальники повністю ліквідували пожежу за півтори години. Зараз з'ясовують причину загоряння

В Ізмаїлі Одеської області вночі 1 липня загорілося кафе "Red Chili" на вулиці Шевченка.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Займання сталося близько 3:30. Тоді в приміщенні нікого не було – заклад не працював.

/ Фото: ГСЧС

Реклама

Рятувальники локалізували пожежу в 4:16 і ліквідували її о 4:52 на площі 70 кв.м. Вогонь знищив прибудову і підсобне приміщення, а також пошкодив дах і стіни барного приміщення. Загиблих і постраждалих немає.

На місці працювали дев'ять рятувальників, поки причина пожежі невідома.

Нагадаємо, в Одеській трасі (Київська область) сталася пожежа. Згорів легковий автомобіль.

Реклама

Крім того, в Ужгороді в мікрорайоні Шахта сталася велика пожежа. Загорівся табір ромів, який знаходиться поблизу тубдиспансеру.