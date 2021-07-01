Русский
$ 27,23
32,35
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

В Одеській області вночі палало кафе – фото

1 липня 2021 9:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Рятувальники повністю ліквідували пожежу за півтори години. Зараз з'ясовують причину загоряння

В Ізмаїлі Одеської області вночі 1 липня загорілося кафе "Red Chili" на вулиці Шевченка.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Займання сталося близько 3:30. Тоді в приміщенні нікого не було – заклад не працював.

/ Фото: ГСЧС

Реклама

Рятувальники локалізували пожежу в 4:16 і ліквідували її о 4:52 на площі 70 кв.м. Вогонь знищив прибудову і підсобне приміщення, а також пошкодив дах і стіни барного приміщення. Загиблих і постраждалих немає.

/ Фото: ГСЧС

Не пропусти!
Герой Євро Довбик в Манчестері: батько форварда – про провал зі Швецією і кар'єру в МЮ
Артем Довбик переграв захисника МЮ і збірної Швеції Лінделефа

На місці працювали дев'ять рятувальників, поки причина пожежі невідома.

Нагадаємо, в Одеській трасі (Київська область) сталася пожежа. Згорів легковий автомобіль.

Реклама

Крім того, в Ужгороді в мікрорайоні Шахта сталася велика пожежа. Загорівся табір ромів, який знаходиться поблизу тубдиспансеру.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Під завалами шукають жінку. Що відбувається на місці зсуву в Одеській області (оновлено)
Під завалами шукають жінку. Що відбувається на місці зсуву в Одеській області (оновлено)Одеса
В Одесі відкриють 6 центрів вакцинації від COVID-19: список адрес
В Одесі відкриють 6 центрів вакцинації від COVID-19: список адресОдеса
5000 грн за зламане життя: одеситці, на яку впало дерево, виділили компенсацію
5000 грн за зламане життя: одеситці, на яку впало дерево, виділили компенсаціюОдеса
Поблизу Шрі-Ланки загорілося судно з українцями: 20-річний моряк з Одеси згорів заживо
Поблизу Шрі-Ланки загорілося судно з українцями: 20-річний моряк з Одеси згорів заживоОдеса
В Одесі
В Одесі "слугу народу" затримали п'яним за кермом – фотоОдеса
Поки батько відпочивав на озері. 5-ти річного хлопчика вбило струмом в Одеській області
Поки батько відпочивав на озері. 5-ти річного хлопчика вбило струмом в Одеській областіОдеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти