В Одеській області перекинувся катер прикордонників, один зник безвісти (відео)

Зниклого шукають вже півдня, пошуки ведуться як на воді, так і з повітря за допомогою вертольота, працюють водолази

В Одеській області на озері Тудорове вдень перекинувся катер, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби, трьом вдалося успішно самим дістатися до берега, пошуки четвертого тривають досі.

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Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Всі врятовані прикордонники отримали переохолодження, а один з них – травму ніг. Зараз їм надається необхідна допомога.

Зазначається, що один з них військовослужбовців фактично на собі витягнув інших двох.

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До пошуків зниклого залучені прикордонники прилеглих підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, ДСНС і рибалки.

Пошуки також ведуться з повітря за допомогою вертольота Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби, працюють водолази.

Обставини події з'ясовуються, призначено службове розслідування.

Нагадаємо, в Києві на Дніпрі моторний човен зіткнувся з парусної яхтоюі зник з місця події.