В Одеській області перекинувся катер прикордонників, один зник безвісти (відео)

В Одеській області на озері Тудорове вдень перекинувся катер, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби, трьом вдалося успішно самим дістатися до берега, пошуки четвертого тривають досі.
Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.
Всі врятовані прикордонники отримали переохолодження, а один з них – травму ніг. Зараз їм надається необхідна допомога.
Зазначається, що один з них військовослужбовців фактично на собі витягнув інших двох.
До пошуків зниклого залучені прикордонники прилеглих підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, ДСНС і рибалки.
Пошуки також ведуться з повітря за допомогою вертольота Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби, працюють водолази.
Обставини події з'ясовуються, призначено службове розслідування.
Нагадаємо, в Києві на Дніпрі моторний човен зіткнувся з парусної яхтоюі зник з місця події.