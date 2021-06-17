В Одеській області пронісся величезний смерч. Відео стихії

Незвичне природне явище помітили в Чорноморську – рятувальники попереджають про небезпеку

У Чорноморську Одеської області очевидці помітили великий смерч, який кружляв у морі.

Реклама

Відповідне відео було опубліковане у місцевому Telegram-каналі.

Крім того, рятувальники попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

Читайте також: Грози, град та шквали: синоптики попередили українців про погіршення погоди

Реклама

За даними Укргідрометцентру, 18 червня в південних і східних областях України очікуються грози, в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с (І рівень небезпеки – жовтий).

Раніше ми повідомляли, що Одесу накрила негода. Дерево привалило автомобіль, який був припаркований у дворі житлового будинку в Аркадії.

Також нагадаємо, синоптики обіцяли, що до кінця тижня в Україну має прийти справжнє літо, у деяких областях вже буде 30-градусна спека. Дощів теж стане значно менше.