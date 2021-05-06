В Одеській області співробітник АЗС напав сам на себе – йому загрожує строк

В Одеській області заправникові загрожує строк за інсценування нападу на себе і крадіжку грошей – всі подробиці справи

В Одеській області викрили співробітника АЗС у інсценуванні розбійного нападу на самого себе. 68-річний житель Фонтанської сільської громади тиждень тому заявив поліції, що до нього підійшли з ножем двоє чоловіків в масках, вдарили по голові так, що він знепритомнів, і забрали з каси приблизно 30 тисяч гривень виручки.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти та кінологи. Те, що сталося кваліфікували як розбій.

Однак в ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що розбійний напад інсценував сам "потерпілий" з метою отримання легкої наживи. Чоловік забрав гроші з каси, сам себе вдарив по голові металевим прутом і заявив в поліцію про напад.

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Під тиском неспростовних доказів, зібраних поліцейськими, правопорушник у всьому зізнався і повернув викрадену готівку.

Правопорушення перекваліфікували. Чоловікові загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що одеські копи зімітували затримання, щоб відняти у бізнесменів майже 700 тисяч гривень.

Також нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який "замовив" підприємця.