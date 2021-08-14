В Одеській області в ДТП загинуло троє поліцейських, один поранений

Чому сталася аварія і автомобіль занесло – поки невідомо, ведеться розслідування справи

Місце аварії. Фото: колаж "Сьогодні"

Спрямовані у відрядження співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області по дорозі з Татарбунарів в Сарату в селі Зоря зійшли на службовому автомобілі в кювет. В результаті троє поліцейських загинули, ще одна один травмований.

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Про це повідомляє прес служба Нацполіціі області.

Обставини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

"Відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, що справу розслідуватимуть співробітники Державного бюро розслідувань.

Більшість ДТП в Україні через порушення ПДР

Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. За даними поліції, найбільше аварій сталося через таких причин:

порушення правил маневрування – 35 947 випадків; перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків; недотримання дистанції – 14 675 випадків.

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