На Одещині у ДТП потрапила швидка з немовлям. Що відомо

Автомобіль медиків і "ГАЗель", з якою зіткнулася "швидка", отримали значні пошкодження, а у малюка підозрюють перелом

У районі села Шевченкове Одеської області зіткнулися автомобіль швидкої допомоги, який віз до медустанови чотиримісячну дитину, і "ГАЗель" Ізмаїльського загону морської охорони. У дитини підозрюють перелом ключиці.

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Як повідомляє Бессарабія INFORM, "швидка" везла немовля з села Червоний Яр до Одеси на лікування. Судячи з відео нижче, водій швидкої допомоги з увімкненими мигалками намагався обігнати військових, але назустріч йому рухався інший автомобіль.

Намагаючись піти від лобового зіткнення, "швидка" повернулася в свій ряд, але вдарила у задню частину службову "ГАЗель" загону морської охорони, яка їхала у попутному напрямку. Внаслідок зіткнення "ГАЗель" виїхала за межі проїжджої частини, а "швидка" зупинилася на узбіччі. Обидва автомобілі отримали значні пошкодження.

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Від удару автомобіль медиків сильно пом'яло. Фото: Бессарабія INFORM

В Ізмаїльському загоні морської охорони інформацію про те, що у ДТП брав участь їхній автомобіль, підтвердили і зазначили, що провини їх водія немає. Також додали, що обійшлося без постраждалих.

У той же час є інформація, що внаслідок аварії у малюка все ж підозрюють перелом ключиці. Також відомо, що ще один учасник аварії отримав невелику травму голови.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі таксі на швидкості врізалося у стовп, є постраждалі.

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Також нагадаємо, у Києві сталася ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події:

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