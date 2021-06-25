Русский
$ 27,46
32,79
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

На Одещині у ДТП потрапила швидка з немовлям. Що відомо

25 червня 2021 12:49

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Автомобіль медиків і "ГАЗель", з якою зіткнулася "швидка", отримали значні пошкодження, а у малюка підозрюють перелом

У районі села Шевченкове Одеської області зіткнулися автомобіль швидкої допомоги, який віз до медустанови чотиримісячну дитину, і "ГАЗель" Ізмаїльського загону морської охорони. У дитини підозрюють перелом ключиці.

Реклама

Як повідомляє Бессарабія INFORM, "швидка" везла немовля з села Червоний Яр до Одеси на лікування. Судячи з відео нижче, водій швидкої допомоги з увімкненими мигалками намагався обігнати військових, але назустріч йому рухався інший автомобіль.

Намагаючись піти від лобового зіткнення, "швидка" повернулася в свій ряд, але вдарила у задню частину службову "ГАЗель" загону морської охорони, яка їхала у попутному напрямку. Внаслідок зіткнення "ГАЗель" виїхала за межі проїжджої частини, а "швидка" зупинилася на узбіччі. Обидва автомобілі отримали значні пошкодження.

Читайте також: У Львові іномарка протаранила авто копів, що супроводжувало дитину в лікарню: п'ятеро постраждалих

Реклама

Від удару автомобіль медиків сильно пом'яло. Фото: Бессарабія INFORM

Від удару автомобіль медиків сильно пом'яло. Фото: Бессарабія INFORM

Не пропусти!
Французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців
Французькі фани приїхали до Бухареста замість Будапешта

В Ізмаїльському загоні морської охорони інформацію про те, що у ДТП брав участь їхній автомобіль, підтвердили і зазначили, що провини їх водія немає. Також додали, що обійшлося без постраждалих.

У той же час є інформація, що внаслідок аварії у малюка все ж підозрюють перелом ключиці. Також відомо, що ще один учасник аварії отримав невелику травму голови.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі таксі на швидкості врізалося у стовп, є постраждалі.

Реклама

Також нагадаємо, у Києві сталася ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події:

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Програв у казино й залишив записку. Нові подробиці зникнення співробітника ДПСУ в Одесі
Програв у казино й залишив записку. Нові подробиці зникнення співробітника ДПСУ в ОдесіОдеса
Під завалами шукають жінку. Що відбувається на місці зсуву в Одеській області (оновлено)
Під завалами шукають жінку. Що відбувається на місці зсуву в Одеській області (оновлено)Одеса
Під Одесою буде потужний вибух – подробиці (фото, відео)
Під Одесою буде потужний вибух – подробиці (фото, відео)Одеса
Вулиці перетворилися на річки. Одесу знову накрила потужна злива (відео)
Вулиці перетворилися на річки. Одесу знову накрила потужна злива (відео)Одеса
Одещиною пронісся величезний смерч. Відео стихії
Одещиною пронісся величезний смерч. Відео стихіїОдеса
5000 грн за зламане життя: одеситці, на яку впало дерево, виділили компенсацію
5000 грн за зламане життя: одеситці, на яку впало дерево, виділили компенсаціюОдеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти