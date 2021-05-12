В Одеській області лікар наживався на хворих пацієнтах – подробиці

Правоохоронці проводять розслідування і перевіряють підозрюваного на причетність до аналогічних злочинів

В Одеській області правоохоронці затримали завідувача відділенням лікарні за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, за госпіталізацію та подальше проведення операції на серці лікар вимагав від родичів літнього пацієнта 11 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали чоловіка після отримання хабара. Зараз підозрюваний перевіряється на причетність до аналогічних злочинів.

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Його дії кваліфікували за статтею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою", яка передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше новини "Сьогодні" писали, що робити, якщо лікар вимагає від вас гроші.

Також нагадаємо, в Києві затримали трансплантолога, який вимагав десятки тисяч доларів за операцію.