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В Одеській області спалахнув прогулянковий катер: є постраждалий (фото)

7 червня, 13:27

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Власник судна спочатку намагався самотужки загасити вогонь і через це отримав опіки

У Білгород-Дністровському Одеської області спалахнула пожежа на прогулянковому катері. Унаслідок пожежі постраждав чоловік.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Інцидент стався 7 червня о 9:46 на причалі лиману. Вже о 10:08 пожежу вдалося локалізувати, а о 10:24 – ліквідувати.

/ Фото: ГСЧС

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На місці працювали 12 рятувальників на трьох пожежних авто.

Як повідомили "Вартові Еспресо", до прибуття рятувальників власник судна намагався загасити пожежу підручними засобами. Через це він отримав опіки. Після огляду лікарями потерпілий відмовився від госпіталізації.

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За попередньою інформацією, причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт.

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася пожежа в п'ятиповерховому університетському гуртожитку. У результаті постраждав один студент.

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Крім того, в Індонезії спалахнув пором, на якому було майже 200 людей, люди в паніці кидалися в воду.

Також дивіться, як у Сумській області пройшло тренування рятувальників:

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