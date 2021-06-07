В Одеській області спалахнув прогулянковий катер: є постраждалий (фото)

Власник судна спочатку намагався самотужки загасити вогонь і через це отримав опіки

У Білгород-Дністровському Одеської області спалахнула пожежа на прогулянковому катері. Унаслідок пожежі постраждав чоловік.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Інцидент стався 7 червня о 9:46 на причалі лиману. Вже о 10:08 пожежу вдалося локалізувати, а о 10:24 – ліквідувати.

/ Фото: ГСЧС

Реклама

На місці працювали 12 рятувальників на трьох пожежних авто.

Як повідомили "Вартові Еспресо", до прибуття рятувальників власник судна намагався загасити пожежу підручними засобами. Через це він отримав опіки. Після огляду лікарями потерпілий відмовився від госпіталізації.

Реклама В тренді Не вдалося врятувати: у Запоріжжі родичі померлого мало не влаштували самосуд над медиками (відео)

За попередньою інформацією, причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт.

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася пожежа в п'ятиповерховому університетському гуртожитку. У результаті постраждав один студент.

Реклама

Крім того, в Індонезії спалахнув пором, на якому було майже 200 людей, люди в паніці кидалися в воду.

Також дивіться, як у Сумській області пройшло тренування рятувальників: