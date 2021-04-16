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На Одещині випав сніг: відео аномальної погоди

16 квітня, 14:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Одеській області посеред весни випав сніг – відео з опадами опублікували в Мережі

В Одеську область 16 квітня повернулася зима. Там випав сніг. У Мережі публікують відео опадів.

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Про це повідомляє "Думська".

Зазначається, що опади з'явилися вранці в місті Кодима в Подільському районі.

На відео видно лапатий сніг, його було настільки багато, що все навколо стало білим.

Водночас згідно з прогнозом синоптиків, така погода буде недовго. В Укргідрометцентрі пишуть, що сьогодні в Одеській області буде 11-15 градусів тепла. Тож сніг скоро розтане.

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Нагадаємо, Карпати 7 квітня сильно вкрило снігом. На вершинах гір температура повітря опустилася до -13.

Крім того, на початку квітня в Україні різко змінилася погода, на заході країни випав сніг. Зокрема, опади спостерігалися у Львові та Ужгороді.

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