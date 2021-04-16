На Одещині випав сніг: відео аномальної погоди

В Одеську область 16 квітня повернулася зима. Там випав сніг. У Мережі публікують відео опадів.
Про це повідомляє "Думська".
Зазначається, що опади з'явилися вранці в місті Кодима в Подільському районі.
На відео видно лапатий сніг, його було настільки багато, що все навколо стало білим.
Водночас згідно з прогнозом синоптиків, така погода буде недовго. В Укргідрометцентрі пишуть, що сьогодні в Одеській області буде 11-15 градусів тепла. Тож сніг скоро розтане.
Нагадаємо, Карпати 7 квітня сильно вкрило снігом. На вершинах гір температура повітря опустилася до -13.
Крім того, на початку квітня в Україні різко змінилася погода, на заході країни випав сніг. Зокрема, опади спостерігалися у Львові та Ужгороді.
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