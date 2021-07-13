На Одещині загорівся потяг – відео

Загоряння ліквідували за допомогою вогнегасників – причину пожежі поки з'ясовують

На Одещині горів потяг. Колаж "Сьогодні"

На півночі Одеської області загорівся потяг Одеса – Ковель. На щастя, у результаті пожежі ніхто не постраждав.

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Про це повідомили в місцевому Telegram-каналі "Одеса Info".

Зазначається, що займання сталося в одному з вагонів потяга. Пожежу загасили за допомогою вогнегасників. Після цього вагон відчепили і склад продовжив рух без нього.

Поки причина пожежі невідома.

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Нагадаємо, у Боярці Київської області вагон потяга зійшов з рейок. Через аварію знесло опори контактної мережі. На місце відразу ж виїхав відновлювальний поїзд – працівники "Укрзалізниці" відновили пошкоджену ділянку.

Крім того, раніше ми писали і про інші надзвичайні випадки в поїздах. Так, у потязі Маріуполь – Львів пішов дощ – у вагоні утворилися калюжі.