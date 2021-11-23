В Одесу із США прибули два катери Island (фото)

Катери патрулюватимуть акваторії Чорного та Азовського морів. Також вони вже отримали свої імена

Катери прибули до Одеси з американського Балтімору / Колаж "Сьогодні"

Американські патрульні катери класу Island прибули до Одеси. Їх відправили з Балтімору.

Про це повідомляє Telegram-канал. "Одеса INFO".

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Подробиці

Катери забезпечать патрулювання акваторії Чорного та Азовського морів. Вони вже отримали назви "Суми" та "Фастів".

Наприкінці жовтня у Балтиморі завершився курс допідготовкип'ятого українського екіпажу патрульних катерів на кшталт Island. Курс допідготовки під керівництвом іноземних інструкторів тривав 6 тижнів та був проведений на верфі Берегової охорони США.

Американські патрульні катери Island. Фото: Telegram-канал "Одеса INFO"

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Американські патрульні катери Island. Фото: Telegram-канал "Одеса INFO"

Island в Україні

У 2018 році патрульні катери ВМС ЗС України типу "Island" Р190 "Слов'янськ" та Р191 "Старобільськ" успішно пройшли перші ходові випробування.

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