В Одесу із США прибули два катери Island (фото)

Американські патрульні катери класу Island прибули до Одеси. Їх відправили з Балтімору.
Про це повідомляє Telegram-канал. "Одеса INFO".
Подробиці
Катери забезпечать патрулювання акваторії Чорного та Азовського морів. Вони вже отримали назви "Суми" та "Фастів".
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Наприкінці жовтня у Балтиморі завершився курс допідготовкип'ятого українського екіпажу патрульних катерів на кшталт Island. Курс допідготовки під керівництвом іноземних інструкторів тривав 6 тижнів та був проведений на верфі Берегової охорони США.
Island в Україні
У 2018 році патрульні катери ВМС ЗС України типу "Island" Р190 "Слов'янськ" та Р191 "Старобільськ" успішно пройшли перші ходові випробування.
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