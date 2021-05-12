В районі Одеси виявили російський військовий корабель

Біля українського узбережжя виявили військовий корабель чорноморського флоту РФ.
Про це повідомляє "Думська".
Ракетний корвет "Павло Державін", який запеленгували за допомогою радіолокатора, знаходився всього в 19 милях на схід від Чорноморська Одеської області. Втім, це за межами територіального моря України.
Прикордонники опитали непізнаний об'єкт по радіоканалу і отримали відповідь, що це "Бугіль 363". Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ. Після цього корвет пройшов в напрямку окупованого Криму.
Ймовірно, судно супроводжувало американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton (WLC753).
Як повідомлялося раніше, фрегат берегової охорони США зайшов у порт Одеси і пришвартувався на 15-му причалі Морського вокзалу. Корабель називається USCGC Hamilton, він бере участь в спільних навчаннях США і України. На борту перебуває вертоліт.
Також ми писали, що українська армія провела навчання поблизу окупованого Криму. На цей раз в Херсонській області тренувалися екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У".