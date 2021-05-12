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В районі Одеси виявили російський військовий корабель

12 травня, 13:46

Віталій Семченко Віталій Семченко

Ймовірно, судно супроводжувало американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton

Біля українського узбережжя виявили військовий корабель чорноморського флоту РФ.

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Про це повідомляє "Думська".

Ракетний корвет "Павло Державін", який запеленгували за допомогою радіолокатора, знаходився всього в 19 милях на схід від Чорноморська Одеської області. Втім, це за межами територіального моря України.

Прикордонники опитали непізнаний об'єкт по радіоканалу і отримали відповідь, що це "Бугіль 363". Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ. Після цього корвет пройшов в напрямку окупованого Криму.

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Ймовірно, судно супроводжувало американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton (WLC753).

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Як повідомлялося раніше, фрегат берегової охорони США зайшов у порт Одеси і пришвартувався на 15-му причалі Морського вокзалу. Корабель називається USCGC Hamilton, він бере участь в спільних навчаннях США і України. На борту перебуває вертоліт.

Також ми писали, що українська армія провела навчання поблизу окупованого Криму. На цей раз в Херсонській області тренувалися екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

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