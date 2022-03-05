"Ваш шанс урятуватися". Окупанти намагаються залякати одеські ЗМІ

Російські загрожують редакціям одеських ЗМІ, які пишуть про вторгнення РФ в Україну та описують реальну ситуацію в регіоні. На електронні пошти їм надходять листи з вимогою відмовитися від "будь-якої антиросійської діяльності".
Про це пише УСІ, яка також одержала такий лист.
Лист назвали "Ваш шанс урятуватися". Відправник заявив, що видання показало себе із "найгіршої сторони за час української окупації міста". Автор запропонував поставити проросійський банер на сайт і відмовитись від будь-якої "антиросійської діяльності" – це нібито останній шанс уникнути "покарання".
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Одеські журналісти запевнили, що ставати на бік окупантів не збираються, а дані про це вже передали кіберполіції та СБУ.
"Лист був надісланий із зашифрованої пошти [email protected] Даний сервіс, за даними Роскомнагляду, ще з 2020 року заблокований у Російській Федерації. Таким чином, лист могли надіслати навіть з території України", – написала редакція.
Фейки окупантів
З початку вторгнення Росія намагається видати свої дії за "операцію", яка має "звільнити" українців. Звичайно ж, це чергове вигадане марення РФ. Проте, щоб підтвердити свою версію, пропагандисти один за одним плодять фейки про Україну:
- У Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон" – каналами зв'язку вони хотіли розповсюджувати дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ".
- А в Одесі поширюють фейкову інформацію про евакуаційні поїзди з міста. Проте жодних рейсів не призначено.
- Благодійний фонд "Повернись живим" заявив, що зловмисники створили фейкову сторінку, щоб обкрадати небайдужих людей, які хочуть переказати кошти на допомогу українській армії.