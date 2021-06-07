Входив в ОПГ Румуна: в Одеській області застрелили кримінального авторитета

Загиблий був членом злочинного угруповання Василя Маріянчука на прізвисько Бухгалтер

В Рені вбили кримінального авторитета. Фото: delo.ua

В Рені (Одеська область) сьогодні відбулося вбивство. У місцевому готелі "Парма" отримав важке вогнепальне поранення грудної клітини та голови Василь Паніогло. Через годину він помер в лікарні.

Реклама

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в поліції.

Як виявилося, загиблий був кримінальним "авторитетом" на прізвисько – Паня.

За інформацією ЗМІ, з 1990-х – початку 2000-х він був членом злочинного угруповання Василя Маріянчука на прізвисько Бухгалтер, до загибелі складався в ОПГ Олега Попеску, відомого також як Румун. Готель "Парма" є своєрідною "штаб-квартирою" угруповання Румуна.

Читайте також: "Тут повинен сидіти Шуфрич і Медведчук", – кримінальний авторитет Мельник – "слузі народу" Семінському

Реклама

Нагадаємо, в минулому році в Рені здійснювали замах на життя ще одного "авторитета" цього ОЗУ – Віталія Вариводи на прізвисько Копатько, але він вижив.

За даними правоохоронців, банда Маріянчука зробила замовні вбивства головного редактора "Вечірньої Одеси" Бориса Дерев'янка, голови одеського арбітражного суду Бориса Віхрова, президента компанії "Біпа-Мода" Аркадія Табачника, соратників і друзів екс-мера Одеси Едуарда Гурвіца, Сергія Варламова та Ігоря Свободи.

Раніше ми писали, що в Одеській області кримінальний авторитет намагався підкупити поліцейського.

Нагадаємо, що під Запоріжжям кримінальний "авторитет" керував злочинцями на волі.