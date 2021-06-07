Русский
$ 27,29
33,06
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

Входив в ОПГ Румуна: в Одеській області застрелили кримінального авторитета

7 червня, 20:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Загиблий був членом злочинного угруповання Василя Маріянчука на прізвисько Бухгалтер

В Рені вбили кримінального авторитета. Фото: delo.ua

В Рені вбили кримінального авторитета. Фото: delo.ua

В Рені (Одеська область) сьогодні відбулося вбивство. У місцевому готелі "Парма" отримав важке вогнепальне поранення грудної клітини та голови Василь Паніогло. Через годину він помер в лікарні.

Реклама

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в поліції.

Як виявилося, загиблий був кримінальним "авторитетом" на прізвисько – Паня.

За інформацією ЗМІ, з 1990-х – початку 2000-х він був членом злочинного угруповання Василя Маріянчука на прізвисько Бухгалтер, до загибелі складався в ОПГ Олега Попеску, відомого також як Румун. Готель "Парма" є своєрідною "штаб-квартирою" угруповання Румуна.

Читайте також: "Тут повинен сидіти Шуфрич і Медведчук", – кримінальний авторитет Мельник – "слузі народу" Семінському

Реклама

Нагадаємо, в минулому році в Рені здійснювали замах на життя ще одного "авторитета" цього ОЗУ – Віталія Вариводи на прізвисько Копатько, але він вижив.

В тренді
"Безсмертні поляки у складі ЗСУ". Бойовик "ДНР" видав черговий фейк про Україну (відео)

За даними правоохоронців, банда Маріянчука зробила замовні вбивства головного редактора "Вечірньої Одеси" Бориса Дерев'янка, голови одеського арбітражного суду Бориса Віхрова, президента компанії "Біпа-Мода" Аркадія Табачника, соратників і друзів екс-мера Одеси Едуарда Гурвіца, Сергія Варламова та Ігоря Свободи.

Раніше ми писали, що в Одеській області кримінальний авторитет намагався підкупити поліцейського.

Нагадаємо, що під Запоріжжям кримінальний "авторитет" керував злочинцями на волі.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)
Олег Філімонов втратив онука (оновлено)Зірково
Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко. Тарасов отримав 15 років в'язниці замість довічного
Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко. Тарасов отримав 15 років в'язниці замість довічногоОдеса
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реально
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реальноЕкономіка
Смерть 15-річного онука Філімонова. Як намагалися врятувати хлопчика – відео
Смерть 15-річного онука Філімонова. Як намагалися врятувати хлопчика – відеоОдеса
В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ разом з інвалідним візком (фото)
В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ разом з інвалідним візком (фото)Одеса
В Одесі трьох пацієнтів психлікарні, які не ходять, викинули на кладовище – не залишили навіть води (відео)
В Одесі трьох пацієнтів психлікарні, які не ходять, викинули на кладовище – не залишили навіть води (відео)Одеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти