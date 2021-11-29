Відео дня. У Новій Одесі людей пустили забрати залишки речей від зруйнованих квартир

Завали п'ятиповерхівки у Новій Одесі Миколаївської області рятувальники розбирали дві доби поспіль

Причиною вибуху став витік газу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Новій Одесі людей пустили забрати найнеобхідніші речі зі зруйнованого будинку.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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"Ще більш-менш, порівняно з п'ятим поверхом. Скло вибило, двері. Котик мій лежав на підвіконні, його, мабуть, теж вбило, бо не можу знайти. У кухні теж вибило шибки. Прийшов необхідні речі забрати. Я переїхав у інший будинок моїх покійних рідних. Водопровід там вчора вночі провів і опалення пустив, щоб не замерзнути. Тут не знаю... вже не підлягає відновленню", – каже мешканець будинку Юрій Дудел.

Коротко про вибух у будинку

27 листопада у місті Нова Одеса Миколаївської області у кутовій частині п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух.

Удар був настільки потужний, що шибки вилетіли навіть у сусідньому будинку.

За попередньою інформацією, рвонув побутовий газ на 5 поверсі. Зруйновано дві квартири на четвертому та дві квартири на п'ятому поверхах.

Експерти припускають, що господарі однієї із квартир забули закрутити вентиль на плиті. Сусіди кажуть, подружжя й раніше було неуважне з газом. Тоді обійшлося. А цей раз був фатальним.

Спочатку було троє постраждалих – один із тілесними ушкодженнями, ще двоє у стані шоку. Незабаром з-під завалів дістали двох загиблих, наступного дня знайшли ще одну жертву.

Влада вже намагається підрахувати збитки від вибуху. Швидше за все, частину будинку, де знаходиться перший під'їзд, повністю зноситимуть.

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