Відео дня. У Новій Одесі людей пустили забрати залишки речей від зруйнованих квартир

У Новій Одесі людей пустили забрати найнеобхідніші речі зі зруйнованого будинку.
Про це пише сайт "Сьогодні".
"Ще більш-менш, порівняно з п'ятим поверхом. Скло вибило, двері. Котик мій лежав на підвіконні, його, мабуть, теж вбило, бо не можу знайти. У кухні теж вибило шибки. Прийшов необхідні речі забрати. Я переїхав у інший будинок моїх покійних рідних. Водопровід там вчора вночі провів і опалення пустив, щоб не замерзнути. Тут не знаю... вже не підлягає відновленню", – каже мешканець будинку Юрій Дудел.
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Коротко про вибух у будинку
- 27 листопада у місті Нова Одеса Миколаївської області у кутовій частині п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух.
- Удар був настільки потужний, що шибки вилетіли навіть у сусідньому будинку.
- За попередньою інформацією, рвонув побутовий газ на 5 поверсі. Зруйновано дві квартири на четвертому та дві квартири на п'ятому поверхах.
- Експерти припускають, що господарі однієї із квартир забули закрутити вентиль на плиті. Сусіди кажуть, подружжя й раніше було неуважне з газом. Тоді обійшлося. А цей раз був фатальним.
- Спочатку було троє постраждалих – один із тілесними ушкодженнями, ще двоє у стані шоку. Незабаром з-під завалів дістали двох загиблих, наступного дня знайшли ще одну жертву.
- Влада вже намагається підрахувати збитки від вибуху. Швидше за все, частину будинку, де знаходиться перший під'їзд, повністю зноситимуть.