Відео дня. На Одещині під час снігопаду укладали асфальт

Роботи на місці вже зупинилися і приймати їх не будуть

Роботи проводили на льоду / Колаж "Сьогодні"

В Одеській області асфальт укладали прямо на лід під час снігопаду. Завчасно підрядну організацію офіційно попередили, що погода погіршиться.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

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Деталі

Укладали асфальт на дорозі Т-16-27 "Серпневе" – Тарутине – Арциз – Сарата", на ділянці км 61 – км 70. На момент проведення робіт була ожеледь і йшов сніг, а температура опустилася нижче 0 градусів.

У Службі автомобільних доріг на Одещині заявили, що підрядник знав про погані погодні умови, але все одно провів роботи. Їх не оплачуватимуть.

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Чи буде сніг на Новий рік?

30, 31 грудня та 1 січня в цілому по Україні очікується невеликий сніг. Також прогнозуються деякі коливання температури.

Вдень температура повітря може коливатися від -0 до -5, а вночі – від -2 до -7.

На всій території України 31 грудня очікується від -2 до 3 градусів тепла.

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