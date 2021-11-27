Хвилями повибивало дошки. Шторм зруйнував набережну в Одесі (фото, відео)

Нічний шторм, що накрив Одесу цієї ночі, трохи зруйнував набережну на Ланжероні – там хвилями повибивало дошки.
Про це пише 8NEWS.
Сьогодні шторм, що прийшов із півдня разом із теплим антициклоном, продовжує дути. Тож, можливо, це ще не кінець руйнувань. На завтра знову прогнозують дощ.
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Дерев'яні настили поламані у багатьох місцях. На набережній лежать каміння та поламані дошки. Море ще хвилюється і величезні хвилі обрушуються на узбережжя.
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