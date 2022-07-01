Зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одещині

ДСНС опублікувала фото з місця трагедії

/ Фото: Колаж: Сьогодні, ДСНС України

Відомо вже про 14 загиблих та 30 постраждалих внаслідок влучання російською ракетою по будинку у Білгород-Дністровському районі. Врятовано з-під завалів на цей час 7 осіб, з них 3 дитини. Пошукові роботи тривають. Про це повідомляє ДСНС.

1 липня близько 01:00 у смт в Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 кв.м. Роботи тривають.

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Також внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотириповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.

ДСНС опублікувала фото та відео з місця подій.

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Що сталося

Російські окупанти вночі вдарили по Одеській області літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Одна ракета влучила в 9-поверховий будинок, друга — в базу відпочинку.

У багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Людей витягують з-під завалів. Удар був такої сили, що повибивало вікна в сусідніх будинках.

Тип ракет, які влучили в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі, — X-31.