Ворог уже надломився. Всередині Росії шок – Кулеба

Міністр зазначив, що проти РФ відкрито другий фронт – дипломатичний

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія загрузла в українській війні й морально надломилася.

Про це заявив на брифінгу 1 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Ворог вже надломився, зав'язнув, і його моральний стан стрімко погіршується. Всередині Росії настає шок від різкого падіння рівня життя та ізоляції. Це породжує гнів. Але ми маємо розраховувати тільки на себе, на свої сили", – сказав він.

Міністр зазначив, що український народ "пройшов нечувані страшні випробування упродовж своєї історії".

"Але виявилося, що українці непохитні. І ця вирішальна битва, яку ми ведемо за своє існування, має бути переможною", – наголосив він.

Кулеба нагадав, що Україна відкрила проти РФ другий фронт – дипломатичний.

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"Світ об'єднався і тисне на Росію – від найпотужніших санкцій до рішення окремих компаній припинити інвестиції в Росію та співпрацю з російським бізнесом. Це і є наш другий дипломатичний фронт, який підтримує нас, дає нам змогу продовжувати боротьбу", – заявив глава МЗС.

У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив про те, що розпочинає розслідування військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

"Я ознайомився з висновками Управління з попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", — йдеться у повідомленні.

За словами прокурора, є підстави вважати, що військові злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти готуються незабаром запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії.

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Що відбувається в Україні 1 березня