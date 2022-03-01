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Ворог уже надломився. Всередині Росії шок – Кулеба

Павло Заяць Павло Заяць
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1 березня, 15:55
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Міністр зазначив, що проти РФ відкрито другий фронт – дипломатичний
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія загрузла в українській війні й морально надломилася.

Про це заявив на брифінгу 1 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Ворог вже надломився, зав'язнув, і його моральний стан стрімко погіршується. Всередині Росії настає шок від різкого падіння рівня життя та ізоляції. Це породжує гнів. Але ми маємо розраховувати тільки на себе, на свої сили", – сказав він.

Міністр зазначив, що український народ "пройшов нечувані страшні випробування упродовж своєї історії".

"Але виявилося, що українці непохитні. І ця вирішальна битва, яку ми ведемо за своє існування, має бути переможною", – наголосив він.

Кулеба нагадав, що Україна відкрила проти РФ другий фронт – дипломатичний.

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"Світ об'єднався і тисне на Росію – від найпотужніших санкцій до рішення окремих компаній припинити інвестиції в Росію та співпрацю з російським бізнесом. Це і є наш другий дипломатичний фронт, який підтримує нас, дає нам змогу продовжувати боротьбу", – заявив глава МЗС.

У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив про те, що розпочинає розслідування військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

"Я ознайомився з висновками Управління з попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", — йдеться у повідомленні.

За словами прокурора, є підстави вважати, що військові злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти готуються незабаром запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії.

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Що відбувається в Україні 1 березня

  • У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у кількох містах лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
  • З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти і напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.
  • На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.
  • Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.
  • Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, загарбники встановлюють на виїздах блокпости. Один уже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївку, снаряди пошкодили житлові будинки.

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