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Досі тепло! Яка погода буде завтра в Одесі – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
26 жовтня, 17:30
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Завтра погода у місті буде без опадів
Погода в Одесі на 27 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Одесі на 27 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 27 жовтня, у Одесі стане тепліше. Вдень максимально буде 13 градусів вище нуля. Морозів синоптики не обіцяють.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень у місті буде від 11 до 13 градусів тепла. Небо буде хмарним, але погода залишиться без опадів.

Уночі в Одесі буде тепло. Температура повітря від 8 до 10 градусів вище за нуль. Вітер південний 3-8 метрів на секунду.

Прогноз погоди у Одесі на 27 жовтня. Скрин із сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди у Одесі на 27 жовтня. Скрин із сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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