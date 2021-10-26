Досі тепло! Яка погода буде завтра в Одесі – прогноз (карта)

Завтра, 27 жовтня, у Одесі стане тепліше. Вдень максимально буде 13 градусів вище нуля. Морозів синоптики не обіцяють.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень у місті буде від 11 до 13 градусів тепла. Небо буде хмарним, але погода залишиться без опадів.
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Уночі в Одесі буде тепло. Температура повітря від 8 до 10 градусів вище за нуль. Вітер південний 3-8 метрів на секунду.
Південь України перетвориться на пустелю?
2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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