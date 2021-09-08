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Все згоріло дотла. На базі відпочинку в Затоці спалахнула велика пожежа (фото)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
8 вересня, 12:04
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Під час пожежі були задіяні 4 одиниці пожежної техніки та 18 рятувальників
У Затоці Одеської області ліквідували пожежу на базі відпочинку. Колаж: "Сьогодні"
У Затоці Одеської області ліквідували пожежу на базі відпочинку. Колаж: "Сьогодні"

У Затоці Одеської області ліквідували пожежу на площі 120 квадратних метрів. Інцидент стався на базі відпочинку "Фелічіта". В результаті згоріли чотири будиночки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Повідомлення про пожежу надійшло о 6:20. На момент прибуття рятувальників, горіли чотири будиночки на території бази відпочинку "Фелічіта". Існувала загроза розповсюдження полум'я на інші будинки", – повідомили в прес-службі ДСНС.

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Пожежа поширилася по площі 120 квадратних метрів
Пожежа поширилася по площі 120 квадратних метрів / Фото: ГСЧС

Рятувальники ліквідували пожежу о 7:56 на площі 120 квадратних метрів, не допустивши поширення полум'я.

На базі відпочинку перебували 25 людей, які готували базу до закриття сезону. Весь персонал був евакуйований до прибуття підрозділів ДСНС. Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

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Під час пожежі були задіяні 4 одиниці пожежної техніки та 18 рятувальників
Під час пожежі були задіяні 4 одиниці пожежної техніки та 18 рятувальників / Фото: ГСЧС

Під час пожежі були задіяні 4 одиниці пожежної техніки та 18 рятувальників. Також допомагала місцева пожежна команда "Шабо" – 1 одиниця техніки та 3 рятувальника, від місцевої пожежної команди "Кароліно-Бугаз" 1 одиниця техніки та 3 рятувальника.

В результаті пожежі згоріли чотири будиночки
В результаті пожежі згоріли чотири будиночки / Фото: ГСЧС

Пожежа в Костелі Святого Миколая

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Це не перша пожежа за останній час. Нещодавно в Києві загорівся Костел святого Миколая на вулиці Велика Васильківська, 75.

"Міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС і чотири одиниці техніки ліквідують пожежу в Костелі святого Миколая на вулиці Великій Васильківській. Займання сталося між першим і другим поверхами і швидко поширилося на покрівлю будівлі. Ранг пожежі – 2", – повідомив Кличко.

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